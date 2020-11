MOVIOLA – Italia-Polonia | Belotti atterrato si procura il rigore | Jorginho gol VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 15 novembre 2020) L’passa in vantaggio per davvero. Dopo il gol annullato ad Insigne la Nazionale di Roberto Mancini, assente in panchina per via della positività al Covid-19, trova la rete dell’1-0 su calcio ditrasformato dache non lascia scampo a Szczesny. Sugli sviluppi di un calcio di punizione,prende posizione e vienedentro l’area di, per Turpin non ci sono dubbi. Giusto concedere iled il cartellino giallo. In alto il. GOMITATA LEWANDOWSKI A BASTONI, ERA DA ROSSO?GOL ANNULLATO A INSIGNE PER FUORIGIOCO