Mihajlovic: “Mia moglie è forte, l’unica persona che conosco che ha più palle di me” (Di domenica 15 novembre 2020) “Mia moglie è forte, è l’unica persona che conosco che ha più palle di me“. Nel corso di un’intervista concessa a Sportweek, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche del rapporto con la sua famiglia durante la malattia. “Ho chiesto loro di non venire in ospedale col muso lungo, guardandomi come si guarda un malato – ha confessato Miha -. D’altra parte, io non ho mai guardato loro con gli occhi di un malato“. E ancora: “Se mi fossi mostrato debole io, sarebbero stati deboli anche i miei figli. Perciò hanno visto un padre dimagrito di 15 kg ma con lo spirito combattivo e fiducioso di sempre“. Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) “Mia, è l’unicacheche ha piùdi me“. Nel corso di un’intervista concessa a Sportweek, Sinisaha parlato anche del rapporto con la sua famiglia durante la malattia. “Ho chiesto loro di non venire in ospedale col muso lungo, guardandomi come si guarda un malato – ha confessato Miha -. D’altra parte, io non ho mai guardato loro con gli occhi di un malato“. E ancora: “Se mi fossi mostrato debole io, sarebbero stati deboli anche i miei figli. Perciò hanno visto un padre dimagrito di 15 kg ma con lo spirito combattivo e fiducioso di sempre“.

