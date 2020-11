Mara Venier, l’annuncio in diretta Tv sulle condizioni di Gerry Scotti (Di domenica 15 novembre 2020) A Domenica In Mara Venier ha ricevuto un messaggio da Gerry Scotti sul proprio telefono. La padrona di casa ha colto l’occasione per mandare i suoi auguri di pronta guarigione al conduttore di Caduta Libera e giudice di Tu Si Que Vales. Come è noto Gerry Scotti è ricoverato in ospedale per il Covid, ma non è mai stato in terapia intensiva. A grandi linee ha avuto un decorso simile a quello del collega di Carlo Conti, ma non è mai stato a rischio. “So che domani ti dimettono. Ci siamo scritti, ti ho detto che mi manchi ed è vero, spero di vederti molto presto”. Durante l’intervista a Sinisa Mihajlovic a Domenica In, che ha pianto, Mara Venier ha ricevuto ... Leggi su howtodofor (Di domenica 15 novembre 2020) A Domenica Inha ricevuto un messaggio dasul proprio telefono. La padrona di casa ha colto l’occasione per mandare i suoi auguri di pronta guarigione al conduttore di Caduta Libera e giudice di Tu Si Que Vales. Come è notoè ricoverato in ospedale per il Covid, ma non è mai stato in terapia intensiva. A grandi linee ha avuto un decorso simile a quello del collega di Carlo Conti, ma non è mai stato a rischio. “So che domani ti dimettono. Ci siamo scritti, ti ho detto che mi manchi ed è vero, spero di vederti molto presto”. Durante l’intervista a Sinisa Mihajlovic a Domenica In, che ha pianto,ha ricevuto ...

