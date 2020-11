Manifestazione a Roma contro le misure anti Covid: 11 fermati (Di domenica 15 novembre 2020) Circa 300 le persone che si sono riunite davanti all'altare della Patria: tra loro gilet arancioni e ultras. Saranno denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e Manifestazione non ... Leggi su today (Di domenica 15 novembre 2020) Circa 300 le persone che si sono riunite davall'altare della Patria: tra loro gilet arancioni e ultras. Saranno denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale enon ...

Agenzia_Ansa : #nocovid in piazza. Manifestazione non autorizzata a #Roma in piazza Venezia, manifestanti allontanati dalla… - repubblica : Roma, in piazza Venezia la manifestazione non autorizzata di Forza Nuova e gilet arancioni: fermati - Maurizi89669463 : RT @RadioSavana: 'Non siamo in uno Stato di diritto.' Manifestazione a Roma. Dirigente della Polizia di Stato si rivolge ad un cittadino: '… - Val1Rosa : RT @RadioSavana: 'Non siamo in uno Stato di diritto.' Manifestazione a Roma. Dirigente della Polizia di Stato si rivolge ad un cittadino: '… - DCycling : RT @RadioSavana: Manifestazione a Roma in Piazza Venezia, uomini, donne e anziani contro lockdown e governo Conte al grido: 'Libertà!' La P… -