Maldive | arriva la vacanza “all you can stay” | cos’è e quanto costa

Leggi su quifinanza

(Di domenica 15 novembre 2020) Il Covid-19, e il conseguente blocco agli spostamenti tra nazioni, ha avuto un peso non indifferente sul settore turistico. Solo nel nostro Paese si è registrato un calo del 50% di presenze (che sale al 68% se si prendono in considerazione i soli turisti stranieri), causando danni economici ad albergatori, ristoratori e alle attività della filiera e dell’indotto. Molti stanno così tentando di “reinventarsi”, offrendo servizi alternativi a quelli prettamenti turistici. Diverse strutture alberghiere e ricettive, ad esempio, stanno proponendo ai clienti dei “pacchetti lockdown” o dei “pacchetti quarantena”: anziché trascorrere il periodo di “reclusione” in casa, si può affittare una stanza o un appartamento per un periodo più o meno lungo e vivere la stessa sensazione che si vive in ...