Lussemburgo-Italia U21, Nicolato: “Soddisfatto del risultato globale” (Di domenica 15 novembre 2020) “I valori tecnici erano ovviamente diversi oggi e il campo non era in condizioni ottimali. Abbiamo gestito la partita anche se potevamo fare qualcosina in più davanti. Sono soddisfatto del risultato globale. Abbiamo fatto un lavoro importante, non l’ho vissuto come un obiettivo facile“. Lo ha detto il ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, dopo la vittoria contro il Lussemburgo che vale l’accesso alla fase finale dell’Europeo di categoria. “Abbiamo iniziato il percorso due anni fa ed è stato tosto – prosegue ai microfoni di Rai 2 – Questa qualificazione è parte di tutti i giocatori che abbiamo convocato e del mio staff. Ci sono stati tanti problemi, defezioni e assenze: ringrazio dunque chi ha partecipato a questa missione. Che Under 21 ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) “I valori tecnici erano ovviamente diversi oggi e il campo non era in condizioni ottimali. Abbiamo gestito la partita anche se potevamo fare qualcosina in più davanti. Sono soddisfatto delglobale. Abbiamo fatto un lavoro importante, non l’ho vissuto come un obiettivo facile“. Lo ha detto il ct dell’Under 21, Paolo, dopo la vittoria contro ilche vale l’accesso alla fase finale dell’Europeo di categoria. “Abbiamo iniziato il percorso due anni fa ed è stato tosto – prosegue ai microfoni di Rai 2 – Questa qualificazione è parte di tutti i giocatori che abbiamo convocato e del mio staff. Ci sono stati tanti problemi, defezioni e assenze: ringrazio dunque chi ha partecipato a questa missione. Che Under 21 ...

spaziocalcio : #Azzurrini a #U21EURO! L’#Italia vince 0-4 in Lussemburgo e passa con una giornata d’anticipo #Under21 - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Under21, poker #Italia in Lussemburgo con super #Scamacca: l'Europeo è realtà - sportface2016 : Gli highlights e i gol di #LussemburgoItalia 0-4, Qualificazioni #EuropeiU21 2021 - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Poker al Lussemburgo, Italia U21 agli Europei. Per Pinamonti gol e giallo pesante - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #ItaliaU21 show in Lussemburgo: è qualificata agli #Europei! -