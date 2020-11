LIVE – Varese-Virtus Roma 71-61, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 15 novembre 2020) All’Enerxenia Arena va in scena il match dell’ottava giornata di Serie A1 2020/2021 tra Openjobmetis Varese e Virtus Roma. I biancorossi vogliono tornare al successo, dopo aver vinto nelle prime due uscite infatti sono incappati in cinque sconfitte che hanno ridimensionato ogni aspettativa di inizio stagione. Domenica 15 novembre, il confronto inizierà alle ore 18.00 e potrete seguirlo tramite DIRETTA testuale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Varese-Virtus Roma 71-61 FINE TERZO QUARTO (71-61) 30′ – Tre triple in sequenza in un finale di quarto scoppiettante. Prima Campogrande, poi Jakovics e infine Baldasso. 29′ ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) All’Enerxenia Arena va in scena il match dell’ottava giornata diA1tra Openjobmetis. I biancorossi vogliono tornare al successo, dopo aver vinto nelle prime due uscite infatti sono incappati in cinque sconfitte che hanno ridimensionato ogni aspettativa di inizio stagione. Domenica 15 novembre, il confronto inizierà alle ore 18.00 e potrete seguirlo tramitetestuale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA71-61 FINE TERZO QUARTO (71-61) 30′ – Tre triple in sequenza in un finale di quarto scoppiettante. Prima Campogrande, poi Jakovics e infine Baldasso. 29′ ...

U018688 : RT @Albe_1964: Incantevole antica esecuzione live di 'Telefono elettronico' da parte di Lucio Dalla e Renzo Zenobi (che gli suggerisce le p… - MarcoR222 : RT @tvdellosport: ?? CHE GOL SANCINITO! ???? Questo il gran gol di #Sancinito che al 17’ ha portato in vantaggio l’#Imperia contro il #Varese… - MCriscitiello : RT @tvdellosport: ?? CHE GOL SANCINITO! ???? Questo il gran gol di #Sancinito che al 17’ ha portato in vantaggio l’#Imperia contro il #Varese… - tvdellosport : ?? CHE GOL SANCINITO! ???? Questo il gran gol di #Sancinito che al 17’ ha portato in vantaggio l’#Imperia contro il… -