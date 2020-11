LIVE Lussemburgo-Italia 0-4, Under21 in DIRETTA: gli azzurrini dominano e volano all’Europeo di categoria! (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25 LE PAGELLE DEL Lussemburgo: Ottele 5; Dzogovic 5,5, D’Anzico 4, Osmanovic 4.5, Schmit 4,5; Latic 5, Duriatti 5,5 (dal 87′ Ostrowski SV) Schaus 6 (dal 70′ Bernardy 6) Prudhomme 6, Avdusinovic 5 (dal 78′ Rossler SV), Curci 4,5 (dal 78′ Coopmans SV) All. Cardoni 4,5 19.23 Tra poco le pagelle del match! 19.21 L’Italia di Paolo Nicolato non ha problemi e domina la sfida contro il Lussemburgo, vincendo per 4-0 e strappando il pass per gli Europei U21 che si disputeranno in due tranche: la fase a gironi a marzo e la fase finale a giugno. Gli azzurrini vincono grazie alle due reti di Gianluca Scamacca, il timbro di Andrea Pinamonti e la sorpresa di Riccardo Marchizza. L’Under 21 si qualifica con un turno ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 LE PAGELLE DEL: Ottele 5; Dzogovic 5,5, D’Anzico 4, Osmanovic 4.5, Schmit 4,5; Latic 5, Duriatti 5,5 (dal 87′ Ostrowski SV) Schaus 6 (dal 70′ Bernardy 6) Prudhomme 6, Avdusinovic 5 (dal 78′ Rossler SV), Curci 4,5 (dal 78′ Coopmans SV) All. Cardoni 4,5 19.23 Tra poco le pagelle del match! 19.21 L’di Paolo Nicolato non ha problemi e domina la sfida contro il, vincendo per 4-0 e strappando il pass per gli Europei U21 che si disputeranno in due tranche: la fase a gironi a marzo e la fase finale a giugno. Glivincono grazie alle due reti di Gianluca Scamacca, il timbro di Andrea Pinamonti e la sorpresa di Riccardo Marchizza. L’Under 21 si qualifica con un turno ...

