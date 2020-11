Live Italia-Polonia 0-0 Diretta: Bernardeschi impegna Szczesny (Di domenica 15 novembre 2020) 15'pt Azione in verticale degli azzurri con Insigne che cerca di prima intenzione Bernardeschi. Passaggio troppo lungo e Szczesny in uscita anticipa il compagno di squadra. 13'pt... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 15 novembre 2020) 15'pt Azione in verticale degli azzurri con Insigne che cerca di prima intenzione. Passaggio troppo lungo ein uscita anticipa il compagno di squadra. 13'pt...

XFactor_Italia : #Mydrama + #ThaSupreme = finalmente una gioia ????#XF2020 - XFactor_Italia : È stato un terzo Live tosto e ricco di emozioni?? Per scoprire cosa è successo nel backstage di #XF2020 non perdete… - juventusfc : Alle 12.30 in campo anche le #JuventusWomen! Se volete saperne di più su #JuveSassuolo: - zazoomblog : DIRETTA Italia-Polonia 0-0 Nations League 2020-2021 LIVE: inizia il match del Mapei Stadium! - #DIRETTA #Italia-Po… - zazoomblog : Live Italia-Polonia 0-0: in attacco Belotti e Insigne - #Italia-Polonia #0-0: in #attacco -