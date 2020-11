LIVE Cantù-Olimpia Milano 71-89 | Serie A basket 2020-2021 in DIRETTA | i meneghini vincono il derby | otto su otto in campionato!

Leggi su oasport

(Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINITA! Cantù –71-89 71-89 Biligha riceve in area e trova la retina. 71-87 Palleggio, arresto e tiro di Shields. 71-85 Shields a bersaglio. 71-83 Ritorna a segnare Pecchia. 69-83 2/2 ai liberi per Bayehe. Hines non completa il gioco da tre punti. 67-83 Grande giocata di Hines, che batte Bayehe e subisce anche il fallo. Fallo tecnico fischiato a Ettore Messina, ma Smith sbaglia il libero. 67-81 2/2 in lunetta per Kennedy. 65-81 Hines raccoglie due punti facili dopo la stoppata di Bayehe su Micov. 65-79 Bayehe ha la meglio su Hines a rimbalzo e trova due punti. 63-79 Shields si iscrive al festival della tripla milanese. 63-76 Woodard accorcia le distanze. 61-76 ANCORA IL CHACHO DA TRE! Impressionante 8/10 dalla lunga distanza per lo spagnolo! 61-73 ...