LIVE Cantù-Olimpia Milano 58-73, Serie A basket 2020-2021 in DIRETTA: i meneghini prendono il largo nel terzo quarto (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE terzo quarto: Cantù – Olimpia Milano 58-73 58-73 LeDay attacca Bayehe e sigla undicesimo e dodicesimo punto della propria partita. 58-71 Gran movimento di forza di Bayehe. 56-71 1/2 ai liberi per Micov. 0/2 in lunetta per il classe 2002 Gabriele Procida. 56-70 Comodo piazzato di Cinciarini. 56-68 Micov a bersaglio. Milano sta ormai prendendo il largo. 56-66 Smith completa il gioco da tre punti. 55-66 Smith segna dalla media distanza e subisce il fallo. 53-66 Biligha lotta a rimbalzo e segna con la mano mancina. Timeout Cantù. 53-64 Palla persa da Cantù, assist di Micov per due facili di LeDay. Primo vantaggio in doppia cifra per l’Armani Exchange. 53-62 Kennedy stoppa LeDay, ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE: Cantù –58-73 58-73 LeDay attacca Bayehe e sigla undicesimo e dodicesimo punto della propria partita. 58-71 Gran movimento di forza di Bayehe. 56-71 1/2 ai liberi per Micov. 0/2 in lunetta per il classe 2002 Gabriele Procida. 56-70 Comodo piazzato di Cinciarini. 56-68 Micov a bersaglio.sta ormai prendendo il. 56-66 Smith completa il gioco da tre punti. 55-66 Smith segna dalla media distanza e subisce il fallo. 53-66 Biligha lotta a rimbalzo e segna con la mano mancina. Timeout Cantù. 53-64 Palla persa da Cantù, assist di Micov per due facili di LeDay. Primo vantaggio in doppia cifra per l’Armani Exchange. 53-62 Kennedy stoppa LeDay, ...

libertascantu : #ReggioEmilia - #Cantù 17-25 nel terzo set #Monguzzi mette a terra la veloce del 1-2 #A2MVolley #credembanca… - zazoomblog : LIVE Cantù-Olimpia Milano 37-36 Serie A basket 2020-2021 in DIRETTA: regna l’equilibrio al PalaDesio - #Cantù-Olim… - libertascantu : #ReggioEmilia - #Cantù 25-21 nel secondo set Un attacco dell'ex #Suraci mette il conto set in parità #A2MVolley… - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Cantù-Olimpia Milano 19-12 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Cantù-Olimpia #Milano #19-12 #Serie https://… - zazoomblog : LIVE – Cantù-Olimpia Milano 19-12 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Cantù-Olimpia #Milano #19-12 #Serie -