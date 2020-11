Lazio, Leiva verso il rientro: «Piano piano si riprende» (Di domenica 15 novembre 2020) Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha postato su Instagram un video di un allenamento individuale a Formello: il rientro è più vicino «piano piano si riprende», scrive Lucas Leiva su Instagram. Il centrocampista della Lazio posta il video di un allenamento individuale a Formello. L’ultima volta che si era affacciato nel Training Center era il 7 novembre, vigilia della sfida con la Juventus: fu costretto a tornare a casa, bloccato dall’Asl per un tampone positivo. L’allenamento postato in mattinata fa pensare che l’isolamento del brasiliano sia finito in presenza di un nuovo tampone con esito negativo al Covid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 novembre 2020) Il centrocampista della, Lucas, ha postato su Instagram un video di un allenamento individuale a Formello: ilè più vicino «si», scrive Lucassu Instagram. Il centrocampista dellaposta il video di un allenamento individuale a Formello. L’ultima volta che si era affacciato nel Training Center era il 7 novembre, vigilia della sfida con la Juventus: fu costretto a tornare a casa, bloccato dall’Asl per un tampone positivo. L’allenamento postato in mattinata fa pensare che l’isolamento del brasiliano sia finito in presenza di un nuovo tampone con esito negativo al Covid. Leggi su Calcionews24.com

