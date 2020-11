Lavoro, Maurizio Landini: Confindustria? Da soli non si migliora la situazione (Di domenica 15 novembre 2020) ROMA - Si chiude con l’intervento di Maurizio Landini la tre giorni di ’’Futura: Lavoro, ambiente, innovazione’’. Intervistato da Gad Lerner, il segretario generale della Cgil ha rimarcato la volontà di ’’rimettere al centro il Lavoro’’, spiegando anche il nome della rassegna: ’’Futura perchè è donna, bisogna avere anche la capacità di assumere la cultura di genere come un valore e di disegnare azioni del sindacato e della politica’’. Da venerdì a domenica sono stati tanti gli interventi, tra cui quelli del premier Conte e del presidente di Confindustria Bonomi. ’’La proroga del blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo e della cassa integrazione è stata frutto di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 15 novembre 2020) ROMA - Si chiude con l’intervento dila tre giorni di ’’Futura:, ambiente, innovazione’’. Intervistato da Gad Lerner, il segretario generale della Cgil ha rimarcato la volontà di ’’rimettere al centro il’’, spiegando anche il nome della rassegna: ’’Futura perchè è donna, bisogna avere anche la capacità di assumere la cultura di genere come un valore e di disegnare azioni del sindacato e della politica’’. Da venerdì a domenica sono stati tanti gli interventi, tra cui quelli del premier Conte e del presidente diBonomi. ’’La proroga del blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo e della cassa integrazione è stata frutto di ...

