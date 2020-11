Lavoro, Landini: “Confindustria? Da soli non si migliora la situazione” (Di domenica 15 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con l’intervento di Maurizio Landini la tre giorni di “Futura: Lavoro, ambiente, innovazione”. Intervistato da Gad Lerner, il segretario generale della Cgil ha rimarcato la volontà di “rimettere al centro il Lavoro”, spiegando anche il nome della rassegna: “Futura perchè è donna, bisogna avere anche la capacità di assumere la cultura di genere come un valore e di disegnare azioni del sindacato e della politica”. Da venerdì a domenica sono stati tanti gli interventi, tra cui quelli del premier Conte e del presidente di Confindustria Bonomi. “La proroga del blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo e della cassa integrazione è stata frutto di una discussione vivace, non era scontato. Quando abbiamo posto il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 15 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con l’intervento di Mauriziola tre giorni di “Futura:, ambiente, innovazione”. Intervistato da Gad Lerner, il segretario generale della Cgil ha rimarcato la volontà di “rimettere al centro il”, spiegando anche il nome della rassegna: “Futura perchè è donna, bisogna avere anche la capacità di assumere la cultura di genere come un valore e di disegnare azioni del sindacato e della politica”. Da venerdì a domenica sono stati tanti gli interventi, tra cui quelli del premier Conte e del presidente di Confindustria Bonomi. “La proroga del blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo e della cassa integrazione è stata frutto di una discussione vivace, non era scontato. Quando abbiamo posto il ...

