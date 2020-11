"Lasciami andare". Ma il medico salva l'anziano paziente col coronavirus e lo ringrazia: "Ci dà la speranza" (Di domenica 15 novembre 2020) Francesca Galici È una storia con lieto fine quella che arriva dal Comasco, dove un novantenne con Covid è stato salvato dai medici, che poi l'hanno ringraziato per aver infuso il loro speranza e coraggio per andare avanti La seconda ondata di coronavirus ha colpito con maggiore forza le zone del Paese che erano state "risparmiate" dalla prima, soprattutto in Lombardia, e tra queste c'è il comasco. È da qui che arriva una delle storie positive simbolo di questo momento storico, da una delle strutture sanitarie più note dell'area lariana dove un'equipe medica ha salvato la vita a un anziano signore novantenne che aveva espresso ai medici la volontà di non essere curato. A raccontare la storia su Facebook è stato ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 novembre 2020) Francesca Galici È una storia con lieto fine quella che arriva dal Comasco, dove un novantenne con Covid è statoto dai medici, che poi l'hannoto per aver infuso il loroe coraggio peravanti La seconda ondata diha colpito con maggiore forza le zone del Paese che erano state "risparmiate" dalla prima, soprattutto in Lombardia, e tra queste c'è il comasco. È da qui che arriva una delle storie positive simbolo di questo momento storico, da una delle strutture sanitarie più note dell'area lariana dove un'equipe medica hato la vita a unsignore novantenne che aveva espresso ai medici la volontà di non essere curato. A raccontare la storia su Facebook è stato ...

repubblica : Un 90enne ricoverato nel Comasco per Covid dice al medico 'Lasciami andare'. Lui lo salva e lo ringrazia: 'Ci dai l… - chetempochefa : “Sei entrato il 1/11 nel nostro reparto. Ho letto la tua data di nascita, ho subito notato che hai solo 8 giorni in… - matteosalvinimi : Mi hai stretto la mano e mi hai detto: 'Dottore ho fatto tutto quello che volevo nella mia vita ho 90 anni lasciami… - Etrust12 : ???? Un 90enne ricoverato nel Comasco per Covid dice al medico 'Lasciami andare'. Lui lo salva e lo ringrazia: 'Ci da… - vitovito63 : Un 90enne ricoverato nel Comasco per Covid dice al medico 'Lasciami andare'. Lui lo salva e lo ringrazia: 'Ci dai l… -