L'altra porta di ingresso del virus: "Ecco perché è così infettivo" (Di lunedì 16 novembre 2020) Francesca Bernasconi Due studi dimostrano che Sars-CoV-2 può entrare delle cellule usando anche la Neuropilina-1: questo potrebbe spiegare il motivo per cui l'infezione avviene così facilmente. Uno dei ricercatori che ha portato avanti lo studio: "Identificato l'inibitore che blocca questa interazione" Il Sars-CoV-2 penetra nelle nostre cellule anche attraverso un'altra porta di ingresso. è la scoperta a cui è arrivato un gruppo di ricercatori internazionali, guidati dall'Università di Bristol che, studiando il virus che provoca il Covid-19, ha evidenziato il ruolo della Neuropilina-1 (NRP1), una proteina presente sulla superficie delle cellule di diversi tessuti. "La Neuropilina-1 è ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 16 novembre 2020) Francesca Bernasconi Due studi dimostrano che Sars-CoV-2 può entrare delle cellule usando anche la Neuropilina-1: questo potrebbe spiegare il motivo per cui l'infezione avviene; facilmente. Uno dei ricercatori che hato avanti lo studio: "Identificato l'inibitore che blocca questa interazione" Il Sars-CoV-2 penetra nelle nostre cellule anche attraverso un'di; la scoperta a cui; arrivato un gruppo di ricercatori internazionali, guidati dall'Università di Bristol che, studiando ilche provoca il Covid-19, ha evidenziato il ruolo della Neuropilina-1 (NRP1), una proteina presente sulla superficie delle cellule di diversi tessuti. "La Neuropilina-1; ...

Il virus in Italia da settembre 2019, lo conferma uno studio. AGI - Uno studio conferma quanto si sospettava sulla "circolazione molto precoce della Sars Cov2" in Italia sin dal s ...

“Non cosa posso comprare, ma cosa posso dare agli altri”. Il messaggio di papa Francesco alla giornata dei poveri

Consapevole – anche il papa lo sa- che il Natale si avvicina, Francesco ne ha presentato una visione diversa: “Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste. Quante volte, la ...

