Ladri di biciclette: che fine ha fatto il bambino del film? (Di domenica 15 novembre 2020) L'interprete di Bruno Ricci in Ladri di biciclette divenne un simbolo del neorealismo e uno degli attori bambini più amati della storia del cinema: ecco che fine ha fatto Enzo Staiola. Il bambino presente in Ladri di biciclette, uno dei massimi capolavori del neorealismo cinematografico italiano, fu interpretato da Enzo Staiola, spesso citato anche come Enzo Stajola, un attore italiano noto soprattutto per la sua magistrale performance nel famosissimo film di Vittorio De Sica. In un'intervista recente Enzo Staiola ha raccontato: "Per me Vittorio era come un padre, mi voleva davvero tanto bene, anche perché sul set con un bambino ci vuole molta delicatezza. Era solito recitare la scena davanti a me, poi si sedeva e mi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 15 novembre 2020) L'interprete di Bruno Ricci indidivenne un simbolo del neorealismo e uno degli attori bambini più amati della storia del cinema: ecco chehaEnzo Staiola. Ilpresente indi, uno dei massimi capolavori del neorealismo cinematografico italiano, fu interpretato da Enzo Staiola, spesso citato anche come Enzo Stajola, un attore italiano noto soprattutto per la sua magistrale performance nel famosissimodi Vittorio De Sica. In un'intervista recente Enzo Staiola ha raccontato: "Per me Vittorio era come un padre, mi voleva davvero tanto bene, anche perché sul set con unci vuole molta delicatezza. Era solito recitare la scena davanti a me, poi si sedeva e mi ...

