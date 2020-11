La Regina Elisabetta e il rapporto con il marito, tradita più di 63 volte (Di domenica 15 novembre 2020) A pochi giorni dal 73esimo anniversario di nozze tra la Regina Elisabetta II e Filippo D’Edimburgo arrivano pesanti indiscrezioni sul loro lungo matrimonio. Un durevole percorso quello dei due reali, che però non sembra essere sempre stato tutto rose e fiori. Anzi, a causa dei presunti e continui tradimenti del marito, la Regina sarebbe stata … L'articolo La Regina Elisabetta e il rapporto con il marito, tradita più di 63 volte proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 15 novembre 2020) A pochi giorni dal 73esimo anniversario di nozze tra laII e Filippo D’Edimburgo arrivano pesanti indiscrezioni sul loro lungo matrimonio. Un durevole percorso quello dei due reali, che però non sembra essere sempre stato tutto rose e fiori. Anzi, a causa dei presunti e continui tradimenti del, lasarebbe stata … L'articolo Lae ilcon ilpiù di 63proviene da Leggilo.org.

SkyTG24 : Covid Inghilterra, la regina Elisabetta per la prima volta in pubblico con la mascherina - anthamptonx : Pazzesca la vita della regina Elisabetta - celestinoceles7 : RT @marcomerlino19: @MauriNewWorld @Athena03038150 @Priscil79855548 @Ambnonportapena @celestinoceles7 @lisargadata Kennedy è morto per uno… - VSpaggio : Se marilo morro fosse ancora viva avesse la stessa età dellla regina Elisabetta!!! Pura coincidenza o complotto - modernauta80 : Il pupazzo della Regina Elisabetta che saluta con la mano... e buona notte popolo. Esiste davvero:… -