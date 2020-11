Jorginho nella storia dell’Italia | 5 rigori consecutivi come Del Piero e Pirlo

Leggi su calcionews24

L'Italia è passata in vantaggio contro la Polonia con un rigore perfetto di. Il centrocampista raggiunge DelItalia avanti di rigoregara di Nations League contro la Polonia. Gli azzurri chiudono il primo tempo per 1-0 con la rete dal dischetto disempre cecchino infallibile. Il centrocampista azzurro ha messo a segno il quinto rigore consecutivo con la maglia azzurra raggiungendo in questa speciale classifica quattro pilastri del calcio italianoAlessandro Del, Roberto Baggio, Andreae Daniele De Rossi.