Jorginho-Berardi, l'Italia batte la Polonia 2-0 in Nations League (Di domenica 15 novembre 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Nonostante le numerose assenze dettate da infortuni e contagi, l'Italia batte la Polonia per 2-0 grazie ai gol di Jorginho e Berardi e riconquista la vetta del gruppo 1 di Nations League a una giornata dalla fine della fase a gironi. La Nazionale di Roberto Mancini (ancora in isolamento, Evani ha guidato la squadra dalla panchina) si giocherà il pass per la fase finale del torneo contro la Bosnia cenerentola del gruppo. Sarà quindi unicamente nelle mani degli azzurri il destino di Donnarumma e compagni nella competizione. Un primo traguardo tutt'altro che scontato viste le indisponibilità di quasi venti giocatori nel giro della selezione azzurra, tra cui alcuni titolari come Chiellini, Bonucci, Immobile, Verratti, ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 novembre 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Nonostante le numerose assenze dettate da infortuni e contagi, l'laper 2-0 grazie ai gol die riconquista la vetta del gruppo 1 dia una giornata dalla fine della fase a gironi. La Nazionale di Roberto Mancini (ancora in isolamento, Evani ha guidato la squadra dalla panchina) si giocherà il pass per la fase finale del torneo contro la Bosnia cenerentola del gruppo. Sarà quindi unicamente nelle mani degli azzurri il destino di Donnarumma e compagni nella competizione. Un primo traguardo tutt'altro che scontato viste le indisponibilità di quasi venti giocatori nel giro della selezione azzurra, tra cui alcuni titolari come Chiellini, Bonucci, Immobile, Verratti, ...

Vivo_Azzurro : ?RISULTATO FINALE ???????? #ItaliaPolonia 2??-0?? ?? 27’ #Jorginho (rig), 84’ #Berardi ?? Gli #Azzurri dominano l’inco… - Vivo_Azzurro : ???????? #ItaliaPolonia 2??-0?? ?? 27’ #Jorginho (rig), 84’ #Berardi ?? A #ReggioEmilia gli #Azzurri vincono dominando… - Cattenaro : RT @Vivo_Azzurro: ?RISULTATO FINALE ???????? #ItaliaPolonia 2??-0?? ?? 27’ #Jorginho (rig), 84’ #Berardi ?? Gli #Azzurri dominano l’incontro e… - tuter71 : #ItaliaPolonia #Acerbi e #Bastoni hanno annientato #Lewandowski ...bene a centrocampo #Barella #Locatelli e… - Ahmed_alojaly : RT @Vivo_Azzurro: #NationsLeague ?? 5 rigori trasformati e 5 gol in #Nazionale per #Jorginho, seconda rete azzurra per Domenico #Berardi ??… -