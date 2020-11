Italia Under 21, Scamacca: “La Nazionale di Mancini un sogno, vivo un buon momento” (Di domenica 15 novembre 2020) “E’ stata una partita difficile, ma volevamo portare a casa i tre punti e qualificarci. E’ un buon momento per me, ora devo continuare a migliorare. La Nazionale di Mancini? E’ un sogno, io penso solo ad allenarmi e a dare il massimo“. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Gianluca Scamacca, attaccante dell’Italia Under 21, dopo la vittoria contro il Lussemburgo che vale l’accesso alla fase finale dell’Europeo di categoria. Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) “E’ stata una partita difficile, ma volevamo portare a casa i tre punti e qualificarci. E’ unmomento per me, ora devo continuare a migliorare. Ladi? E’ un, io penso solo ad allenarmi e a dare il massimo“. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Gianluca, attaccante dell’21, dopo la vittoria contro il Lussemburgo che vale l’accesso alla fase finale dell’Europeo di categoria.

