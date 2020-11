Italia U21, Scamacca: «Buon momento per me. Penso solo a crescere» (Di domenica 15 novembre 2020) Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa e dell’Italia Under 21, ha parlato dopo la qualificazione all’Europeo degli azzurri Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa e dell’Italia Under 21, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la doppietta che ha permesso agli azzurri di centrare la qualificazione all’Europeo. «È un Buon momento per me, devo continuare a lavorare, migliorare e crescere sotto ogni punto di vista. Sto con i piedi per terra, Penso ad allenarmi ed aiutare la mia squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 novembre 2020) Gianluca, attaccante del Genoa e dell’Under 21, ha parlato dopo la qualificazione all’Europeo degli azzurri Gianluca, attaccante del Genoa e dell’Under 21, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la doppietta che ha permesso agli azzurri di centrare la qualificazione all’Europeo. «È unper me, devo continuare a lavorare, migliorare esotto ogni punto di vista. Sto con i piedi per terra,ad allenarmi ed aiutare la mia squadra». Leggi su Calcionews24.com

