Italia U21 | Nicolato | «Abbiamo fatto cose straordinarie | percorso duro»

(Di domenica 15 novembre 2020) Davide, commissario tecnico dell’Under 21, commenta la qualificazione agli Europei di categoria. Le sue parole Davide, ai microfoni di Rai Sport, esprime tutta la sua soddisfazione per la qualificazione agli Europei. «concluso uniniziato 2 anni fa,convocato 70 giocatori, fare un lavoro difficile, cambiare ragazzi poco alla volta,. Il Covid, tanti ragazzi passati in prima squadra, insomma, è stato. Sapete che ora l’Europeo parte a marzo per i gironi e poi le eliminazioni a maggio. Quindi vedremo il da farsi». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : La formazione di #Nicolato: se l'#Italia vince è qualificata agli Europei #U21 - AntoVitiello : 16 convocati #Milan Italia: Donnarumma, Calabria, Tonali Under21: Gabbia, Colombo Belgio: Saelemaekers Turchia: C… - sportface2016 : #Under21, le parole di #Nicolato dopo il 4-0 al Lussemburgo - DNAJUVE1897 : Italia U21 si qualifica a fase finale Europei: 45' per Frabotta - CorriereQ : Italia U21 show in Lussemburgo: è qualificata agli Europei! -

Troppa Italia per il Lussemburgo. Gli azzurrini travolgono per 4-0 i padroni di casa e staccano il pass per Euro 2021. Apre il match Scamacca che in 29’ ...QUALIFICAZIONI ITALIA U21 – Gli azzurrini di Nicolato battono 4-0 i pari età del Lussemburgo e conquistano il pass per l’Europeo. Una qualificazioni arrivata con un turno dan ...