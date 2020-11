Italia U21 | Gravina |  «Orgogliosi della qualificazione all’Europeo»

(Di domenica 15 novembre 2020) Gabriele, presidenteFIGC, ha commentato laall’Europeo ottenuta dall’Under 21 Gabriele, presidenteFIGC, ha commentato laall’Europeo ottenuta dall’Under 21. «Laalla seconda fase dell’Under 21 ci rende molto, ma al di là del risultato sportivo quello che va sottolineato è lo spirito, l’organizzazione e i valori messi in campo dal gruppo di Nicolato, con il quale mi sono già congratulato. Le criticità del momento hanno sottoposto ad uno stress ulteriore i giocatori e lo staff, eppure grazie al lavoro del Club, di tutto lo ...

DiMarzio : La formazione di #Nicolato: se l'#Italia vince è qualificata agli Europei #U21 - AntoVitiello : 16 convocati #Milan Italia: Donnarumma, Calabria, Tonali Under21: Gabbia, Colombo Belgio: Saelemaekers Turchia: C… - Inter1929580356 : RT @PisaSC: Lussemburgo U21-Italia U21 0-4: azzurrini qualificati aritmeticamente con un turno d’anticipo ?? Missione compiuta ???? Adesso v… - Toro_News : ???? | ITALIA UNDER 21 #Buongiorno neanche in panchina. Gli azzurrini si qualificano agli Europei grazie al 4-0 sul… - infoitsport : Pagelle Lussemburgo-Italia 0-4, voti e tabellino: Qualificazioni Europei U21 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Italia U21

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del match tra Lussemburgo e Italia, che ha regalato agli azzurrini la qualificazione all’Europeo U21 2021, ha voluto fare i suoi complimenti al t ..."La qualificazione alla seconda fase dell'Europeo Under 21 ci rende molto orgogliosi, ma al di là del risultato sportivo quello che va sottolineato è lo spirito, l'organizzazione e i valori messi in c ...