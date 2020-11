Italia-Polonia, Insigne: “Grande prestazione di squadra” (Di domenica 15 novembre 2020) “Oggi abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Da Donnarumma agli attaccanti passando per difensori e centrocampisti. Abbiamo fatto quel che ci ha chiesto il mister Mancini”. Queste le dichiarazioni di Lorenzo Insigne dopo la vittoria dell’Italia sulla Polonia al 2-0 al Mapei Stadium. Una rete di Jorginho su rigore e il sigillo finale di Berardi permettono agli azzurri di tornare in testa al gruppo 1 di Nations League. Proprio la seconda rete è nata da un’azione costruita con 27 passaggi e rifinita da un assist del partenopeo: “Cerchiamo di palleggiare e di trovare l’occasione giusta perché abbiamo qualità e possiamo farlo. Il mister ci ha messo nelle condizioni di fare bene e ciascuno di noi sta interpretando alla grande questo modulo. Se continuiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) “Oggi abbiamo fatto una grandedi squadra. Da Donnarumma agli attaccanti passando per difensori e centrocampisti. Abbiamo fatto quel che ci ha chiesto il mister Mancini”. Queste le dichiarazioni di Lorenzodopo la vittoria dell’sullaal 2-0 al Mapei Stadium. Una rete di Jorginho su rigore e il sigillo finale di Berardi permettono agli azzurri di tornare in testa al gruppo 1 di Nations League. Proprio la seconda rete è nata da un’azione costruita con 27 passaggi e rifinita da un assist del partenopeo: “Cerchiamo di palleggiare e di trovare l’occasione giusta perché abbiamo qualità e possiamo farlo. Il mister ci ha messo nelle condizioni di fare bene e ciascuno di noi sta interpretando alla grande questo modulo. Se continuiamo ...

