Italia-Polonia, gol di Berardi nel suo stadio: sinistro vincente e 2-0 (VIDEO) (Di domenica 15 novembre 2020) L’Italia raddoppia e chiude i conti. Nel match contro la Polonia, valevole per la Nations League 2020/2021, arriva anche la rete del 2-0 per la Nazionale azzurra: grandissima azione manovrata con Insigne che trova Berardi, il giocatore del Sassuolo, nel suo stadio, rientra sul sinistro e batte Szczesny. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) L’raddoppia e chiude i conti. Nel match contro la, valevole per la Nations League 2020/2021, arriva anche la rete del 2-0 per la Nazionale azzurra: grandissima azione manovrata con Insigne che trova, il giocatore del Sassuolo, nel suo, rientra sule batte Szczesny. In alto ildel gol.

juventusfc : Fra poco un altro derby ????in #NationsLeague! L'Italia di @fbernardeschi affronta la Polonia di @13Szczesny13 ?? I… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Verso #ItaliaPolonia: #Gagliardini rientra all’Inter in via precauzionale La notizia ????… - RaiSport : #ItaliaPolonia, GOL #ITALIA!!!! #Jorginho porta avanti gli #azzurri su calcio di rigore al 27'! La diretta stream… - vocelaziale : NAZIONALI?? Ancora in gol Vedat #Muriqi con il #Kosovo. Stavolta segna alla #Slovenia?? ???? Partita completa per… - GiacomoManini : #Italia perfetta. La Polonia è allenata male, usano malissimo Lewandoski e fanno scelte tattiche poco sensate. Dett… -