Italia-Polonia, Evani: “Ragazzi speciali, nel momento di difficoltà diamo tutto” (Di domenica 15 novembre 2020) “Questi ragazzi sono speciali. Ma la nostra cultura è dare tutto nel momento di difficoltà e oggi lo abbiamo fatto. Mancini è soddisfatto”. Queste le dichiarazioni di Alberico Evani, vice di Roberto Mancini e oggi tecnico degli azzurri per via della positività del Ct. L’Italia batte la Polonia per 2-0 e riconquista la vetta del gruppo 1 di Nations League con le reti di Jorginho e Berardi, in gol dopo un’azione costruita con 27 passaggi: “Stiamo lavorando da due anni su quei principi di gioco e li proviamo ogni allenamento – ha detto ai microfoni di Rai Sport – Oggi siamo stati premiati dal lavoro. Mancini è molto contento, l’ho sentito tra primo e secondo tempo ma avrebbe voluto qualche gol in più”. Ora ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) “Questi ragazzi sono. Ma la nostra cultura è dare tutto neldi difficoltà e oggi lo abbiamo fatto. Mancini è soddisfatto”. Queste le dichiarazioni di Alberico, vice di Roberto Mancini e oggi tecnico degli azzurri per via della positività del Ct. L’batte laper 2-0 e riconquista la vetta del gruppo 1 di Nations League con le reti di Jorginho e Berardi, in gol dopo un’azione costruita con 27 passaggi: “Stiamo lavorando da due anni su quei principi di gioco e li proviamo ogni allenamento – ha detto ai microfoni di Rai Sport – Oggi siamo stati premiati dal lavoro. Mancini è molto contento, l’ho sentito tra primo e secondo tempo ma avrebbe voluto qualche gol in più”. Ora ...

