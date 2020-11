Italia-Polonia, Evani: “Ai ragazzi avevo chiesto una cosa, Mancini è soddisfatto. Bosnia? Un match alla volta” (Di domenica 15 novembre 2020) L'Italia supera 2-0 la Polonia e vede le final four di Nations League.Nations League, Italia-Polonia 2-0: gli azzurri abbattono le difficoltà, adesso 3 punti contro la Bosnia per vincere il gironeGli azzurri hanno archiviato la pratica polacca grazie alle reti messe a segno da Jorginho e Berardi, una vittoria che regala il primo posto agli uomini guidati questa sera da Chicco Evani. Adesso basterà vincere in casa della Bosnia per conquistare un posto tra le prime quattro della Nations League che permetterebbe di conseguenza all'Italia di disputare le final four in casa. Prestazione di carattere quella degli uomini del commissario tecnico ad tempore, Evani, che ai microfoni di Rai Sport ha rilasciato le seguenti ... Leggi su mediagol (Di domenica 15 novembre 2020) L'supera 2-0 lae vede le final four di Nations League.Nations League,2-0: gli azzurri abbattono le difficoltà, adesso 3 punti contro laper vincere il gironeGli azzurri hanno archiviato la pratica polacca grazie alle reti messe a segno da Jorginho e Berardi, una vittoria che regala il primo posto agli uomini guidati questa sera da Chicco. Adesso basterà vincere in casa dellaper conquistare un posto tra le prime quattro della Nations League che permetterebbe di conseguenza all'di disputare le final four in casa. Prestazione di carattere quella degli uomini del commissario tecnico ad tempore,, che ai microfoni di Rai Sport ha rilasciato le seguenti ...

