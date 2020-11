Italia-Polonia | Bastoni | “Gomitata di Lewandowski? Non mi ha neanche chiesto scusa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) “Mi sono sentito a mio agio. Ho la fortuna di stare in un gruppo di grandi uomini che mi hanno aiutato. Ho avuto la maglia numero 19 da Bonucci, per me è un grande onore e spero di aver fatto una prova all’altezza. Mi ha mandato in missione per fare la sua 100esima partita in azzurro”. Queste le dichiarazioni di Alessandrodopo la vittoria per 2-0 dell’sullain Nations League. Il difensore azzurro ha parlato anche del colpo ricevuto danel primo tempo: “Mi ha preso il nervo ma ora sto bene. Non mi hascusa, anzi si è anche lamentato”, ha detto il difensore ai microfoni di Rai Sport.