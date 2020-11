Italia-Polonia 2-0: tutto facile per gli Azzurri a Reggio Emilia (Di lunedì 16 novembre 2020) Un’Italia rimaneggiata gestisce senza problemi la pratica Polonia: Jorginho e Berardi mettono KO la squadra di Lewandoski Per il quinto turno della fase a gironi di Nations League va in scena la sfida Italia-Polonia: al Mapei Stadium di Reggio Emilia passeggia la squadra del commissario tecnico ad interim Evani (Mancini ancora assente causa Covid) e si impone 2 a 0 sugli ospiti. Azzurri che devono fare a meno di alcune pedine fondamentali come Bonucci, Immobile e Verratti: l’approccio al match, però, è tutt’altro che superficiale e il pallino del gioco è tutto tra i piedi di Insigne e compagni. E’ proprio il napoletano a sbloccare il match al 20′ ma la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco ... Leggi su zon (Di lunedì 16 novembre 2020) Un’rimaneggiata gestisce senza problemi la pratica: Jorginho e Berardi mettono KO la squadra di Lewandoski Per il quinto turno della fase a gironi di Nations League va in scena la sfida: al Mapei Stadium dipasseggia la squadra del commissario tecnico ad interim Evani (Mancini ancora assente causa Covid) e si impone 2 a 0 sugli ospiti.che devono fare a meno di alcune pedine fondamentali come Bonucci, Immobile e Verratti: l’approccio al match, però, è tutt’altro che superficiale e il pallino del gioco ètra i piedi di Insigne e compagni. E’ proprio il napoletano a sbloccare il match al 20′ ma la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco ...

juventusfc : Fra poco un altro derby ????in #NationsLeague! L'Italia di @fbernardeschi affronta la Polonia di @13Szczesny13 ?? I… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Verso #ItaliaPolonia: #Gagliardini rientra all’Inter in via precauzionale La notizia ????… - RaiSport : #ItaliaPolonia, GOL #ITALIA!!!! #Jorginho porta avanti gli #azzurri su calcio di rigore al 27'! La diretta stream… - giovannicirone3 : Stato di diritto 2 - Polonia 0 #ItaliaPolonia #Italia - Rocco_Crea : #ItaliaPolonia, le pagelle per @calciomercatoit. Azzurri sontuosi, polacchi deludenti. Tutto facile per la Nazional… -