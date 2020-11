Italia Polonia 1-0: gli azzurri dominano la prima frazione di gara (Di domenica 15 novembre 2020) Primo tempo spettacolare per gli uomini di Mancini che, dopo essersi portati in vantaggio a metà del primo tempo con Jorginho, hanno dominato tutta la prima frazione di gara. Bernardeschi crossa dalla ... Leggi su globalist (Di domenica 15 novembre 2020) Primo tempo spettacolare per gli uomini di Mancini che, dopo essersi portati in vantaggio a metà del primo tempo con Jorginho, hanno dominato tutta ladi. Bernardeschi crossa dalla ...

juventusfc : Fra poco un altro derby ????in #NationsLeague! L'Italia di @fbernardeschi affronta la Polonia di @13Szczesny13 ?? I… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Verso #ItaliaPolonia: #Gagliardini rientra all’Inter in via precauzionale La notizia ????… - RaiSport : #ItaliaPolonia, GOL #ITALIA!!!! #Jorginho porta avanti gli #azzurri su calcio di rigore al 27'! La diretta stream… - ethrusco : #Polonia, in polacco #Polska da 'pole', un semplice 'campo', più difficile e non univoca l'etimologia del polacco “Wlochy” per °Italia° - periodicodaily : Gravina ha lodato il gruppo Nazionale prima di Italia-Polonia #NationsLeague -