Italia, Okaka torna in nazionale: mancava dal 2016 (Di domenica 15 novembre 2020) Stefano Okaka ha fatto ritorno in nazionale dopo quasi quattro anni dall'ultima volta: l'esordio con l'Italia era avvenuto grazie alla Sampdoria Stefano Okaka ha fatto ritorno in nazionale dopo quasi quattro anni dall'ultima partecipazione, data 29 marzo 2016 contro. L'attaccante ha vestito la maglia dell'Italia durante il match di Nations League contro la Polonia. Il debutto in azzurro il 18 novembre 2014 nell'amichevole con l'Albania, quando militava tra le file della Sampdoria.

