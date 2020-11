Italia | Insigne |  «Grande prestazione Pochi gol? Godiamoci la vittoria»

(Di lunedì 16 novembre 2020) Lorenzo, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia Lorenzo, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia.– «Penso che oggi abbiamo fatto una, abbiamo fatto unapartita di squadra per portare a casa la. Abbiamo qualità, cerchiamo di trovare l’imbucata giusta. Il mister ci ha messo nella condizione di fare bene, ognuno di noi sta interpretando allaquesto modulo». ATTACCO – «Se guardiamo la partita e le varie occasioni poteva finire con un ...

Al 77' è invece il momento del secondo giallo per Goralski per un altro fallo su Belotti. Passano sei minuti e l’Italia ne approfitta: Insigne serve Berardi che rientra sul mancino e firma il ...Protagonista assoluto con la maglia della nazionale italiana è stato il napoletano Lorenzo Insigne: un gol annullato, giocate da applausi e l'assist decisivo per il raddoppio ...