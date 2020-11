Italia, Evani: «Diamo una gioia a chi soffre. Mancini dispiaciuto» (Di domenica 15 novembre 2020) Alberico Evani, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Polonia Alberico Evani, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Polonia. RANKING FIFA – «Era un obiettivo e un motivo per fare ancora meglio stasera. Questo non ci deve far rilassare perché ci teniamo a far bene, a crescere, a divertirci e a far divertire». Mancini – «È dispiaciuto perché ci tiene molto a stare con il gruppo che ormai sente suo. Però è anche tranquillo perché sa che giocatori ha. Ha ragazzi straordinarI, gli undici e i cinque che entreranno daranno il massimo per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 novembre 2020) Alberico, commissario tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Polonia Alberico, commissario tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Polonia. RANKING FIFA – «Era un obiettivo e un motivo per fare ancora meglio stasera. Questo non ci deve far rilassare perché ci teniamo a far bene, a crescere, a divertirci e a far divertire».– «Èperché ci tiene molto a stare con il gruppo che ormai sente suo. Però è anche tranquillo perché sa che giocatori ha. Ha ragazzi straordinarI, gli undici e i cinque che entreranno daranno il massimo per ...

