Italia, Belotti: «Superiori alle difficoltà. Vittoria dedicata agli italiani» (Di lunedì 16 novembre 2020) Andrea Belotti, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia Andrea Belotti, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia. PRESTAZIONE – «Sapevamo il momento in cui eravamo. I giorni passavano e i giocatori andavano via perché indisponibili. Ci siamo detti nello spogliatoio che l’Italia nei momenti di difficoltà vengono fuori. Siamo stati Superiori nello sviluppo del gioco, è una Vittoria importante». BONUCCI IN RITIRO – «Siamo una famiglia. È come quando un padre abbraccia il proprio figlio. Quando ci si ritrova è così. È ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Andrea, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia Andrea, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia. PRESTAZIONE – «Sapevamo il momento in cui eravamo. I giorni passavano e i giocatori andavano via perché indisponibili. Ci siamo detti nello spogliatoio che l’nei momenti di difficoltà vengono fuori. Siamo statinello sviluppo del gioco, è unaimportante». BONUCCI IN RITIRO – «Siamo una famiglia. È come quando un padre abbraccia il proprio figlio. Quando ci si ritrova è così. È ...

