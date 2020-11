Italia | Bastoni |  «Che emozione la 19 di Bonucci Lewandowski non si è nemmeno scusato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 novembre 2020) Alessandro, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia Alessandro, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia. PRESTAZIONE – «Mi sono sentito a mio agio, ma le belle sensazioni sono iniziate mercoledì. I miei compagni sono grandi uomini, sono contento della prestazione».– «Non me l’aspettavo, ho trovato la 19 nello spogliatoio. Mi ha mandato in missione, spero di essere stato all’altezza».– «si è? No, anzi si è lamentato. Mi ha colpito la ...