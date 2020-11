Immobile: “Totti o Del Piero? E’ come scegliere tra amatriciana e carbonara” (Di domenica 15 novembre 2020) Intervenuto in diretta su Twitch, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha risposto ad alcune domande di alcuni follower collegati. Una in particolare, su chi preferisse tra Totti e Del Piero: “Totti o Del Piero? È come scegliere carbonara o amatriciana, è difficile decidere. Due fuoriclasse, ognuno può scegliere e fare le sue preferenze”. Infine, una battuta sulla Nazionale: “Se gioco alla Play questa sera? No ragazzi, c’è l’Italia. Chi sarà il capitano? Non so, penso uno tra Florenzi e Insigne”. L'articolo Immobile: “Totti o Del Piero? E’ come scegliere tra amatriciana e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 15 novembre 2020) Intervenuto in diretta su Twitch, l’attaccante della Lazio Ciroha risposto ad alcune domande di alcuni follower collegati. Una in particolare, su chi preferisse tra Totti e Del: “Totti o Del? Ècarbonara o, è difficile decidere. Due fuoriclasse, ognuno puòe fare le sue preferenze”. Infine, una battuta sulla Nazionale: “Se gioco alla Play questa sera? No ragazzi, c’è l’Italia. Chi sarà il capitano? Non so, penso uno tra Florenzi e Insigne”. L'articolo: “Totti o Del? E’trae ...

Ricardo_RC9 : @SmaBouabdellah Mes 23 italiens Buffon Maldini Nesta Cannavaro Zambrotta De Rossi Pirlo Gattuso Totti Vieri Baggio… - sportli26181512 : Immobile e il suo numero 10: 'Totti o Del Piero? Difficile scegliere, è come...': Immobile e il suo numero 10: 'Tot… - LI_SoloRAYA : Social, Immobile: “Totti o Del Piero? E’ come scegliere tra carbonara e amatriciana”. E sulla Nazionale…… - LI_Palembang : Social, Immobile: “Totti o Del Piero? E’ come scegliere tra carbonara e amatriciana”. E sulla Nazionale…… - Pall_Gonfiato : #Immobile ha risposto ad alcune domande -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile “Totti Politano risponde ai tifosi: “Al San Paolo emozione anche da avversario” Forza Napoli