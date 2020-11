Il tecnico del Bologna ha superato la malattia (Di domenica 15 novembre 2020) "Non ho mai pensato di non vincere contro la leucemia", ha ammesso Sinisa Mihajlovic. Mihajlovic: “La leucemia è alle spalle”. Poi le lacrime in diretta tv su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 15 novembre 2020) "Non ho mai pensato di non vincere contro la leucemia", ha ammesso Sinisa Mihajlovic. Mihajlovic: “La leucemia è alle spalle”. Poi le lacrime in diretta tv su Notizie.it.

RaiTre : 'Il parere del Comitato Tecnico Scientifico è in realtà una mail da uno dei componenti. È chiaro che non può essere… - welikeduel : Un'altra non semplice riunione del Comitato Tecnico Scientifico #propagandalive - reportrai3 : Voi come consiglieri avete letto questo parere del Comitato Tecnico Scientifico? «No, letto no. Non ho avuto tempo… - giacomofaustini : RT @battleforeurope: Poveretta. Qualcuno gli spieghi che i titoli li sta comprando la BCE, che ovviamente dal punto di vista tecnico non su… - fghiosso : RT @battleforeurope: Poveretta. Qualcuno gli spieghi che i titoli li sta comprando la BCE, che ovviamente dal punto di vista tecnico non su… -