Il Grande fratello vip | il gioco | il racconto e le emozioni

Leggi su tvblog

(Di lunedì 16 novembre 2020) Lo abbiamo già scritto qui abbondantemente di quanto sia proficuo per Canale 5 ilvip per la sua programmazione. Due serate a settimane con un prodotto che ti assicura una media di circa il 20% di share per oltre 5 mesi filati di programmazione sono oro colato, sopratutto per una rete che ha tremende difficoltà a programmare fiction che sappiano abbattere il medesimo muro di ascolti. Prodotti come le fiction che poi sappiamo bene quanto abbiano alti costi di produzione rispetto a quelli di un GF, costi per altro spesso non corroborati da altrettanti alti dati di audience. Detto questo va sottolineato come deve essere dannatamente difficile confezionare due prime (e seconde) serate alla settimana con oltre tre ore di programma per lo storico reality show. Trovare argomenti, situazioni, dinamiche e temi in ...