Il Coronavirus circolava in Italia a settembre 2019? Lo studio italiano non lo dimostra, ma c’è un lato positivo (Di domenica 15 novembre 2020) Sta facendo scalpore il recente studio preliminare dell’Istituto Tumori di Milano, dove gli autori dichiarerebbero di aver trovato traccia del nuovo Coronavirus in Italia fin dal settembre 2019. Tuttavia, contrariamente a quanto riportato da altre testate con titoli del tipo «Il Coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019», a Open risultava che il documento parlasse del rilevamento di anticorpi neutralizzanti e non del virus Sars-Cov-2. L’uno non conferma l’altro, lo abbiamo spiegato in un articolo precedente. Il paper – così come viene presentato – non può dimostrare che SARS-CoV2 circolasse già all’epoca; al ... Leggi su open.online (Di domenica 15 novembre 2020) Sta facendo scalpore il recentepreliminare dell’Istituto Tumori di Milano, dove gli autori dichiarerebbero di aver trovato traccia del nuovoinfin dal. Tuttavia, contrariamente a quanto riportato da altre testate con titoli del tipo «Ilingià a», a Open risultava che il documento parlasse del rilevamento di anticorpi neutralizzanti e non del virus Sars-Cov-2. L’uno non conferma l’altro, lo abbiamo spiegato in un articolo precedente. Il paper – così come viene presentato – non puòre che SARS-CoV2 circolasse già all’epoca; al ...

