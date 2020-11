Highlights e gol Lussemburgo-Italia 0-4 | Qualificazioni Europei U21 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 15 novembre 2020) Glie i gol di, match valevole per leagliU21, in cui gli azzurrini guidati da Paolo Nicolato hanno travolto 4-0 i padroni di casa grazie alla doppietta realizzata nel primo tempo da Gianluca Scamacca e alle reti messe a segno da Andrea Pinamonti e Riccardo Marchizza nella ripresa. Ecco tutte le immagini salienti che della gara che ha permesso all’di staccare il pass per la manifestazione continentale.