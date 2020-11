Hamilton come Schumi e Senna? No, ormai gareggia con se stesso. Vettel e Leclerc, miracolo rosso (Di domenica 15 novembre 2020) Hamilton - Sette volte iridato. come Schumi. Vince alla maniera del tedesco. E di Senna. E' ormai con se stesso che lotta. Patisce meno la scivolosità della pista, ma la tarantella infinita dietro Vettel è roba inguardabile. Cambia passo quando gli altri si fermano, e continua con le intermedie fino a polverizzare, nei tempi, Perez. 10 con doppia lode.Verstappen - Avrebbe meritato di vincere. come Perez. Ma sbaglia all'inizio ed entra in un loop di errori vorticoso. Dopo qualifiche di fuoco, su un asfalto che era un inferno, chiudere dietro ad Albon sarebbe stato troppo. Non ci finisce per un pelo, col macigno dell'investigazione sul collo. 6,5. Per l'ardore.Stroll - Da poleman a nono. Quasi sta per vincere. Dopo la strategia infausta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 novembre 2020)- Sette volte iridato.. Vince alla maniera del tedesco. E di. E'con seche lotta. Patisce meno la scivolosità della pista, ma la tarantella infinita dietroè roba inguardabile. Cambia passo quando gli altri si fermano, e continua con le intermedie fino a polverizzare, nei tempi, Perez. 10 con doppia lode.Verstappen - Avrebbe meritato di vincere.Perez. Ma sbaglia all'inizio ed entra in un loop di errori vorticoso. Dopo qualifiche di fuoco, su un asfalto che era un inferno, chiudere dietro ad Albon sarebbe stato troppo. Non ci finisce per un pelo, col macigno dell'investigazione sul collo. 6,5. Per l'ardore.Stroll - Da poleman a nono. Quasi sta per vincere. Dopo la strategia infausta di ...

