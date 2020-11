Guida Tv Lunedì 16 novembre

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 15 novembre 2020)Tv Lunedì 16Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv lunedì 16Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Gli orologi del diavolo 1×05-06 1a Tvore 23:35 Sette Storie (informazione) Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19.40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Kingsman Il cerchio d’oro 1a TvFuori dalla sartoria Kingsman, Eggsy viene attaccato e successivamente la Kingsman viene quasi annientata. Eggsy e Merlino scoprono che devono chiedere aiuto ai loro cugini americani per sventare lo spietato piano di Poppy, una potentissima narcotrafficante che sta ricattando il governo degli Stati Uniti per ottenere la legalizzazione di ogni tipo di droga. ore 23:45 Una Pezza di Lundiniore 00:10 ...