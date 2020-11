Giuliano Sangiorgi si svela: papà ‘inedito’, il rapporto con la figlia Stella (Di domenica 15 novembre 2020) Il cantautore parla a ruota libera del rapporto con la figlia Stella e del nuovo album Contatto L'articolo Giuliano Sangiorgi si svela: papà ‘inedito’, il rapporto con la figlia Stella proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 15 novembre 2020) Il cantautore parla a ruota libera delcon lae del nuovo album Contatto L'articolosi: papà ‘inedito’, ilcon laproviene da Gossip e Tv.

HuffPostItalia : Giuliano Sangiorgi: “La musica non è un lusso, è importante come il pane' - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Giuliano Sangiorgi: “La musica non è un lusso, è importante come il pane' - rogar50 : RT @HuffPostItalia: Giuliano Sangiorgi: “La musica non è un lusso, è importante come il pane' - HuffPostItalia : Giuliano Sangiorgi: “La musica non è un lusso, è importante come il pane' - RobertaGaiba : Ti Vorrei Sollevare - Elisa Feat. Giuliano Sangiorgi Ho scoperto la canzone Ti Vorrei Sollevare di Elisa Feat. Giul… -