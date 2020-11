GF Vip, Andrea Zelletta litiga con Massimiliano Morra, Patrizia De Blanck si scontra con Tommaso Zorzi (Di domenica 15 novembre 2020) L’ingresso nella Casa del GF Vip di Selvaggia Roma ha portato subito grande scompiglio tra i gieffini. Il primo ad avere un battibecco acceso con la nuova arrivata è stato Enock Barwuah. Il calciatore ha dovuto smentire alcune rivelazioni di Selvaggia, riguardanti un loro bacio avvenuto quest’estate, quando il ragazzo era già fidanzato. Durante la discussione tra Selvaggia ed Enock, Massimiliano Morra non ha preso una posizione decisa, ed ha rivelato che qualora le confessioni di Selvaggia siano vere, Barwuah avrebbe avuto un comportamento molto scorretto. GF Vip, la frase di Massimiliano Morra non è piaciuta ai Vip della Casa Il commento di Massimiliano Morra non è piaciuto affatto ai ragazzi della Casa, che per l’ennesima volta si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 15 novembre 2020) L’ingresso nella Casa del GF Vip di Selvaggia Roma ha portato subito grande scompiglio tra i gieffini. Il primo ad avere un battibecco acceso con la nuova arrivata è stato Enock Barwuah. Il calciatore ha dovuto smentire alcune rivelazioni di Selvaggia, riguardanti un loro bacio avvenuto quest’estate, quando il ragazzo era già fidanzato. Durante la discussione tra Selvaggia ed Enock,non ha preso una posizione decisa, ed ha rivelato che qualora le confessioni di Selvaggia siano vere, Barwuah avrebbe avuto un comportamento molto scorretto. GF Vip, la frase dinon è piaciuta ai Vip della Casa Il commento dinon è piaciuto affatto ai ragazzi della Casa, che per l’ennesima volta si ...

NiallH93s : RT @Londovn: Per me Andrea in questo televoto è il vip da salvare a manetta, chi lo avrebbe mai detto #GFVIP - andrea_pecchia : @STEFANIABRIGAT1 Vip mi pare un po' forte come termine ?? - STEFANIABRIGAT1 : @andrea_pecchia ?? Che strazio i VIP in disarmo e le loro beghe ... - GF_VIP_5 : CHI VUOI SALVARE? ?????????? - ElenaPapaciulo : GF Vip, Andrea Zelletta prende in giro Morra per un tic dovuto all’incidente stradale -