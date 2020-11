Germania, lo spot anti-Covid sugli eroi della guerra 2020. "Noi, pigri come procioni" (Di domenica 15 novembre 2020) E' già uscito dai confini nazionali il geniale video anti-Covid ideato dal governo tedesco . Per invogliare i giovani a rimanere a casa - misura necessaria per ridurre il contagio - li si paragona ... Leggi su quotidiano (Di domenica 15 novembre 2020) E' già uscito dai confini nazionali il geniale videoideato dal governo tedesco . Per invogliare i giovani a rimanere a casa - misura necessaria per ridurre il contagio - li si paragona ...

Germania, lo spot anti-Covid sugli eroi della guerra 2020. "Noi, pigri come procioni"

La geniale campagna del governo tedesco, a metà tra l'ironico e l'epico, con una finta testimonianza dal futuro di un sopravvissuto alla pandemia ...

