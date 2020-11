Gentiloni fiducioso; no veti su Recovery. Maggioranza al lavoro su bozza manovra 2021 (Di domenica 15 novembre 2020) Il commissario europeo agli Affari economici: negoziato complicato, ma sono certo che non ci saranno veti. Parole che alimentano fiducia nella Maggioranza al lavoro sulla manovra. Nella bozza, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 15 novembre 2020) Il commissario europeo agli Affari economici: negoziato complicato, ma sono certo che non ci saranno. Parole che alimentano fiducia nellaalsulla. Nella, ...

Agenzia_Ansa : #Recovery: Gentiloni, fiducioso che non ci saranno veti #ANSA - zazoomblog : Paolo Gentiloni: fiducioso che non ci saranno veti sul Recovery fund - #Paolo #Gentiloni: #fiducioso #saranno - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Paolo Gentiloni: fiducioso che non ci saranno veti sul Recovery fund - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Paolo Gentiloni: fiducioso che non ci saranno veti sul Recovery fund - quotidianodirg : Paolo Gentiloni: fiducioso che non ci saranno veti sul Recovery fund -