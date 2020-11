Furia De Luca | ' La Campania è zona rossa per sciacallaggio e razzismo'

rtrunfio : RT @globalistIT: - globalistIT : - 1970Adrien : Magari, fallo cadere Tu Napoli è in carenza di ossigeno. Furia De Luca: “Governo a casa” - catenaaurea66 : @gianfrancomusi2 Fontana e Zaia aiutano?Non so,mi pare che a furia di sollazzarvi con le boutade e le contraddizion… - luca_tessitore : RT @EugenioCardi: Cinica anaffettivita'. #Meloni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Luca

Il presidente della Campania: "Avevo proposto la zona rossa per tutta Italia ad ottobre. La decisione per la Campania è arrivata dopo le immagini del lungomare di Napoli fuori controllo domenica scors ...Maurizio Belpietro per “La Verità” maurizio belpietro direttore del quotidiano la verita (1) L' ex presidente del Consiglio Matteo Renzi a volte sembra Alice nel Paese delle meraviglie. Ieri, per esem ...