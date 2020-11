F1, Lewis Hamilton è il miglior pilota della storia? Di sicuro ha avuto la miglior macchina di ogni epoca… (Di domenica 15 novembre 2020) Vincendo l’odierno Gran Premio di Turchia con una prestazione superlativa, Lewis Hamilton si è laureato matematicamente Campione del Mondo di Formula Uno per la settima volta in carriera. Si tratta di un traguardo sensazionale, poiché il trentacinquenne britannico ha eguagliato il primato di Michael Schumacher, che sino a oggi era stato l’unico pilota a collezionare sette titoli iridati. In questo 2020 l’inglese ha peraltro superato il tedesco per numero di GP vinti. Dunque è tornata prepotentemente di moda la domanda riguardante il GOAT della Formula Uno. Ovvero, Lewis Hamilton è il miglior pilota della storia? La risposta, ovviamente, non c’è. ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) Vincendo l’odierno Gran Premio di Turchia con una prestazione superlativa,si è laureato matematicamente Campione del Mondo di Formula Uno per la settima volta in carriera. Si tratta di un traguardo sensazionale, poiché il trentacinquenne britannico ha eguagliato il primato di Michael Schumacher, che sino a oggi era stato l’unicoa collezionare sette titoli iridati. In questo 2020 l’inglese ha peraltro superato il tedesco per numero di GP vinti. Dunque è tornata prepotentemente di moda la domanda riguardante il GOATFormula Uno. Ovvero,è il? La risposta, ovviamente, non c’è. ...

javierzanetti : Complimenti a @lewishamilton per il suo 7mo titolo! Uno straordinario campione e modello per tutti nello sport, con… - pisto_gol : Lewis Hamilton vince il GP di F1 in Turchia e eguaglia il record di MSchumacher con 7 titoli mondiali di F1 ??????????????… - SkySportF1 : Formula 1, Lewis Hamilton campione del mondo: tutti i suoi titoli mondiali #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP - ele12345678999 : RT @javierzanetti: Complimenti a @lewishamilton per il suo 7mo titolo! Uno straordinario campione e modello per tutti nello sport, congratu… - poe96415533 : RT @martinacaravia: Sei partito da zero, ma con dedizione, sacrifici e passione ti sei costruito tutto ciò che hai e a cui sei arrivato ora… -