Evani: «Questa Italia è speciale. Ecco cosa mi ha detto Mancini» (Di domenica 15 novembre 2020) Alberico Evani, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Polonia. PRESTAZIONE – «I ragazzi sono speciali. Nei momenti di difficoltà ci uniamo ancora di più- Avevo chiesto questo al gruppo». POSSESSO PALLA – «Principi di gioco in fase offensiva su cui stiamo lavorando da due anni. Ogni allenamento facciamo prove, alla fine siamo stati premiati». Mancini – «L'ho sentito tra primo e secondo tempo: era soddisfatto, ma ha detto che avremmo meritato qualche gol in più. Lo ...

